В Кремле ответили на слухи о переговорах Путина с Ким Чен Ыном по оружию Песков: Россия и КНДР будут развивать отношения, основанные на взаимном уважении

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Описание: Россия. Владивосток. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин (слева направо)

Москва и Пхеньян поддерживают отношения, основанные на взаимном уважении, потому стороны регулярно поддерживают контакты на самых разных уровнях, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Так он прокомментировал сообщения о переговорах между главами двух государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном по вооружению.

Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения, мы имеем ввиду развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш очень важный сосед в своем регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться, — сказал спикер Кремля.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби утверждал, что Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами и договорились об укреплении сотрудничества. В Вашингтоне предполагают, что стороны достигли предварительных договоренностей по поставкам вооружения.

До этого появлялась информация о том, что российский министр обороны Сергей Шойгу во время визита в Пхеньян передал северокорейскому лидеру личное послание от Путина. В экспертном сообществе пришли к выводу, что письмо могло содержать предложение по взаимодействию на фоне ситуации в мире.