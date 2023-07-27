Шойгу передал Ким Чен Ыну личное письмо Путина: что было в послании По мнению экспертов, президент России мог затронуть сразу несколько тем

Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын и Владимир Путин

Министр обороны России Сергей Шойгу стал первым официальным гостем в КНДР после карантина, который был введен в стране из-за пандемии коронавируса. Глава ведомства приехал на три дня. Шойгу посетил парад по случаю 70-летия победы КНДР в войне против Южной Кореи, осмотрел новые беспилотники и другую военную технику. На встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном министр обороны передал ему личное послание от президента России Владимира Путина. О чем может идти речь в письме — в материале NEWS.ru.

Как глава КНДР отреагировал на письмо Путина

В четверг в Пхеньяне министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Кин Чен Ыном. Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи, он передал личное послание от президента Владимира Путина. Глава КНДР поблагодарил за послание.

27 июля российская делегация посетила дом-музей в северокорейском Мангёндэ, где родился Ким Ир Сен — основатель КНДР и дед нынешнего лидера страны. Шойгу оставил запись в книге почетных гостей. На экскурсии по выставке вооружений Ким Чен Ын показал Шойгу межконтинентальную баллистическую ракету с мобильной пусковой установкой, северокорейскую бронетехнику и новые БПЛА большой размерности.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

Чем корейские БПЛА могли заинтересовать Россию

В нынешнем году КНДР удивила мир своими беспилотными аппаратами. Корейцы показали новые дроны Сергею Шойгу, так как эта техника могла бы заинтересовать Россию, предположил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

«У Кореи есть дроны. Возможно, они созданы на основе каких-то западных образцов. Ведь в начале этого года в Южной Корее возникла большая паника: выяснилось, что пять северокорейских дронов облетели многие чувствительные с военной точки зрения места вблизи демаркационной линии, а один даже побывал в окрестностях президентского дворца в Сеуле. И благополучно, кстати, вернулись — никто их не поймал. То есть Северная Корея имеет потенциал и в этой области», — считает востоковед.

Но «поскольку эта тема сверхсекретная, детали мы узнаем не скоро, если вообще узнаем», добавил Жебин. «Они создали некоторое вооружение, которое нас могло бы заинтересовать. Например, реактивные системы залпового огня большого калибра и большой дальности. Некоторые образцы, возможно, даже превышают по показателям аналогичные наши», — заключил эксперт.

Какие темы могли быть затронуты в письме Путина

В российском парламенте полагают, что в письме президент Владимир Путин мог предложить северокорейскому лидеру план по дальнейшему сотрудничеству.

«Кроме приветствия, безусловно, Путин наверняка передал Ким Чен Ыну свое видение о ситуации в мире, международном положении России. Скорее всего, были и какие-то добрые пожелания взаимовыгодного сотрудничества. Подал добрый сигнал для взаимодоверия, взаиморасположения, выразил поддержку», — предположил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Кореевед Константин Асмолов полагает, что послание Путина Ким Чен Ыну содержало сразу несколько тем. «Первая — общая ситуация на Корейском полуострове. Вторая — общая обстановка в мире. Третья — это отношения непосредственно между двумя странами и что можно сделать в условиях нынешнего режима санкций», — поделился в беседе с NEWS.ru эксперт.

Письма глав государств друг другу — распространенная практика, отметил в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, бывший посол России в Японии Александр Панов.

Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ким Чен Ын и Владимир Путин

«Послания бывают как письменные, так и устные. Например, недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Пекине передала устное послание Владимира Путина китайскому лидеру Си Цзиньпину. Устные, кстати, более распространены между главами государств», — рассказал экс-посол.

По мнению Панова, в послании Путина, скорее всего, конкретных предложений не было, только общие формулировки об отношениях между странами.

«Более предметные разговоры о сотрудничестве обычно ведут дипломатические и военные ведомства стран. Но перед этим должен начаться хоть какой-то диалог между лидерами. Такого диалога пока между нами нет. Из-за ковида КНДР закрылась от мира наглухо. Даже иностранные дипломаты не могли ни выехать, ни въехать в страну», — подчеркнул Панов.

Что мог написать Путин об экономических отношениях

В послании мог содержаться призыв возобновить экономические связи, допускает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун.

«Северная Корея обладает большими запасами редкоземельных металлов, которые используются в современной микроэлектронике. У наших компаний есть необходимость заняться разработкой месторождений этих природных богатств. Лет 10 назад уже была такая попытка у Олега Дерипаски (российский миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании „Базовый элемент“. — NEWS.ru)», — рассказал кореевед.

Он напомнил, что тогда не получилось. «Дерипаска тогда побоялся американских санкций, которые сейчас все равно пришли и к нам. И именно поэтому нам теперь надо наладить экономические отношения с Северной Кореей. Годовой объем торговли между Пекином и Пхеньяном составил $1,5 млрд, несмотря на закрытость КНДР», — добавил эксперт.

По словам Уна, в первую очередь Россию могут заинтересовать электротехническая и текстильная промышленность КНДР. «Экономический инструмент необходимо использовать для усиления нашего присутствия в Северной Корее. Страна эта находится под санкциями ООН. Но если США плевать на многие санкционные режимы, то почему мы должны останавливаться перед такими препятствиями?» — рассуждает ученый.

Фото: Igor Russak/Global Look Press Олег Дерипаска

Какие военные вопросы мог задать Путин в письме

На первом этапе СВО звучали предположения о возможном участии добровольцев из КНДР в боях на Украине, однако кореевед считает, что в этом нет необходимости.

«Иностранных военных не будут звать на помощь — я уверен, что Москва не захочет давать повод обвинить Россию в слабости. Это пусть Украине 50 стран помогают, а мы сами справимся! Другое дело, что у Северной Кореи есть интересная военная доктрина „Один против ста“, согласно которой один военный должен быть подготовлен так, чтобы в бою убить сотню вражеских военных. Северокорейцев хорошо бы приглашать к нам на Армейские международные игры. Им полезно знакомиться с достижениями наших вооруженных сил. А мы бы посмотрели на их действия», — предложил Ким Ен Ун.

Военный аналитик Виктор Сокирко отметил в беседе с NEWS.ru, что в сфере обороны Пхеньян сам нуждается в помощи Москвы. По его словам, у армии КНДР в основном советские модели бронетехники и артиллерии, модификации китайских образцов, а значит, им нужны запчасти. В послании Путина могла быть отражена тема поставок этих деталей из России.

«Их танковые силы состоят из 3500 боевых машин. Большей частью это советские и модификации китайских Т-64 и Т-72. То же самое можно сказать и о БМП, БТР, артиллерийских и зенитных орудиях, установках ПТУР, ПЗРК. Часть вооружений — китайского производства. Не так давно Северная Корея продемонстрировала свой танк „Покпхунхо“. Его там называют „самым секретным танком в мире“. На деле это модернизация нашего Т-72М, оснащенного 125-мм пушкой», — уточнил Сокирко.

Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press

За что Путин мог благодарить главу КНДР

Александр Жебин считает, что послание Путина содержит слова благодарности за поддержку нашей позиции по Украине. Как известно, Пхеньян официально признал включение бывших украинских территорий в состав Российской Федерации.

«КНДР — одна из немногих стран, которая последовательно и неуклонно заявляет, что мы действуем правильно. Более того, она заявила, что мы (КНДР. — NEWS.ru) в принципе в одном окопе с Россией. Это очень ценная поддержка для нас сейчас, прежде всего моральная», — сказал ученый в беседе с NEWS.ru.

Жебин напомнил, что у РФ и КНДР заключен договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. «Думаю, что президент подтвердил, что мы готовы строить наши отношения в соответствии с этим договором и развивать наши связи, которые имеют богатый исторический опыт, где наработаны многие формы и методы сотрудничества, которые, к сожалению, в последние годы несколько оказались на паузе из-за жесткой изоляции КНДР», — отметил эксперт.

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