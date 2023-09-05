«Тайно приедет на бронепоезде»: что пишут СМИ о визите Ким Чен Ына в Россию Западные СМИ раскрыли детали возможного визита Ким Чен Ына в Россию

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает The New York Times. Что пишут западные СМИ о возможном визите политика и какие темы будут стоять на повестке дня?

Что сообщают иностранные СМИ о возможной встрече глав РФ и КНДР

NYT со ссылкой на неназванных чиновников из США сообщает, что визит запланирован для «обсуждения возможности поставок в Россию большего количества вооружений» и военного сотрудничества. Якобы КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь.

В материале говорится, что лидер Северной Кореи может встретиться с российским лидером во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, запланированном на 10–13 сентября. В столицу Приморья Ким Чен Ын, предположительно, доберется на бронепоезде.

«По словам официальных лиц, оба лидера будут в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 10–13 сентября», — сообщает NYT.

По данным газеты, идея приехать в Россию возникла у Ким Чен Ына в июле, когда КНДР посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу по случаю 70-летия окончания корейской войны. В российском военном ведомстве сообщали, что в ходе визита обсуждались вопросы глобальной и региональной безопасности.

Авторы Bloomberg выразили опасение, что Северная Корея по результатам встречи лидеров стран может получить значительную экономическую поддержку со стороны России, которая позволит Пхеньяну нарастить производство оружия.

«Любая помощь, которую Ким получит для гражданского сектора своей экономики, может высвободить ресурсы, которые можно будет потратить на его программу создания ядерного оружия», — заявил в своей колонке Джон Хершковиц.

Автор Bloomberg считает, что сотрудничество России и Северной Кореи может проходить при поддержке Китая, и добавил, что эти отношения невозможно прервать из-за географической близости.

BBC утверждает, что РФ ведет секретные переговоры с КНДР о поставках боеприпасов для российской армии, которые будут использованы в ходе спецоперации на Украине. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Однако визит Ким Чен Ына во Владивосток может быть сорван из-за огласки в СМИ.

«Ким Чен Ын — абсолютный параноик в вопросах личной безопасности. Он делает все возможное, чтобы сохранить свои передвижения в тайне, и если стало известно, что он планирует поехать во Владивосток для встречи с президентом Путиным, то, скорее всего, он просто отменит это мероприятие», — заявил газете экс-посол Британии в КНДР Джон Эверард.

Как на предполагаемую встречу отреагировали в США

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон подтвердила, что власти США обладают информацией о планах северокорейского лидера приехать в РФ, и обратилась к КНДР с призывом «прекратить свои переговоры по оружию с Россией».

«Согласно имеющейся у нас информации, Ким Чен Ын ожидает продолжения этих консультаций, включая дипломатическое взаимодействие в России на уровне лидеров», — заявила она.

Пул журналистов Белого дома отметил, что президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы относительно возможной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына, но мимика на его лице изменилась.

«Хотя он и улыбнулся пулу, он не ответил на выкрикиваемые вопросы о сообщениях относительно встречи Ким Чен Ына с Путиным», — говорится в сообщении.

Что говорят в России о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о переговорах Владимира Путина с Ким Чен Ыном в рамках Восточного экономического форума.

«Нет, не могу подтвердить. Нечего сказать по этой теме», — сказал Песков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее комментировала, что тема поставок оружия Москве со стороны Пхеньяна и Тегерана искусственно вбрасывалась в американских СМИ.

«Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было, да и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца», — заявляла она.

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