Прекращение членства Армении в Содружестве Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийском экономическом союзе не пойдет ей на пользу, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Также российский лидер подчеркнул, что отсутствие армянского премьер-министра Никола Пашиняна на общих мероприятиях не связанно с нежеланием страны продолжать работу в перечисленных объединениях.

Не думаю, что в интересах Армении прекращение членства в СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. В конечном итоге, выбор за государством. <...> Что касается отсутствия премьер-министра Армении на общих мероприятиях, как нам известно, это связанно с внутренними процессами в стране и не связанно с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях, — отметил президент.