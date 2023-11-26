Песков назвал лучший гарант стабильности для Карабаха Песков: кроме России, никто не способен быть гарантом стабильности в Карабахе

Ни одна страна мира не в состоянии быть таким же гарантом стабильности в Карабахе, как Россия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что Запад всячески пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

То, что пытаются нас оттуда вытеснить — да, мы это знаем. Но до сих пор никто не в состоянии играть такую роль гаранта, мира и стабильности в регионе, кроме России. И Россия продолжает свои усилия, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что еще несколько лет назад страны Запада пытались «изгнать» Россию из Карабаха под масками дипломатии. Сегодня, отметил Песков, они делают это «в лоб, с открытым забралом».

Политик также добавил, что попытки дестабилизировать ситуацию уже отвернули от Запада Азербайджан. Представитель Кремля напомнил, что Баку уже официально объявил, что этот ряд стран, занявший однобокую позицию, не может претендовать на роль каких-либо посредников в переговорах с Ереваном.

Ранее парламент Азербайджана (миллимеджлис) выразил протест против принятия Сенатом США «Акта о защите армян». Депутаты утверждают, что принятие акта направлено против Азербайджана и препятствует усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Парламентарии также обвинили правительство США в многолетней поддержке сепаратистов в Карабахе и их финансировании. По словам депутатов, подобные шаги со стороны Вашингтона привели к неуспеху США в роли посредника в урегулировании конфликта. Кроме того, Соединенные Штаты утратили авторитет среди азербайджанской общественности.