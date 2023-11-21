Парламент Азербайджана осудил США за принятие «Акта о защите армян»

Фото: meclis.gov.az

Парламент Азербайджана (Милли Меджлис)

Парламент Азербайджана (миллимеджлис) выразил протест против принятия Сенатом США «Акта о защите армян», сообщает информагентство Report со ссылкой на заявление, принятое законодательным органом республики. Депутаты утверждают, что принятие акта направлено против Азербайджана и препятствует усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Миллимеджлис Азербайджанской Республики выражает решительный протест против принятия Сенатом США 15 ноября этого года «Акта о защите армян 2023» и категорически осуждает это действие, направленное против нашей страны, — говорится в заявлении.

Парламентарии также обвинили правительство США в многолетней поддержке сепаратистов в Карабахе и их финансировании. По словам депутатов, подобные шаги со стороны Вашингтона привели к неуспеху США в роли посредника в урегулировании конфликта. Кроме того, Соединенные Штаты утратили авторитет среди азербайджанской общественности, заявили в парламенте.

Министерство иностранных дел Армении ранее сообщило о передаче Баку шестого документа по проекту мирного соглашения. Дипломаты подчеркнули, что республика по прежнему привержена подписанию документа о нормализации отношений с Азербайджаном.