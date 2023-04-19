Путин предложил называть «пионерами» членов детского движения

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Участники общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием вице-премьеров призвал подумать над тем, чтобы называть «пионерами» участников детской организации «Движение первых». Этот вопрос глава государства обсудил с Татьяной Голиковой. Она прочитала доклад, в котором, в частности, упомянула указанное движение. Путин переспросил, идет ли речь о пионерах. Голикова ответила утвердительно, уточнив, что «так можно сказать по-старому», передает ТАСС.

По-старому, по-новому — как было, так и есть, от этого никуда не деться, — сказал Путин.

Президент заметил, что термин «пионер», в отличии от «комсомолец», лишен идеологической окраски. Он попросил Голикову подумать над этим. Вице-премьер в свою очередь сообщила, что участники «Движения первых» выбрали название самостоятельно.

Хорошо, ладно, я знаю об этом, но, когда мы сейчас это используем, надо просто подумать и с ребятами посоветоваться, хорошо? — спросил президент. Вице-премьер и на это ответила утвердительно.

Ранее Путин заявил на совещании с членами правительства, что целью его поездки в штабы в Херсонской области и ЛНР была встреча с военными. Глава государства подчеркнул, что не хотел их надолго отвлекать, поскольку у военнослужащих много дел.

Путин в ходе визита в ЛНР обратил внимание на затор в районе пункта пропуска Гуково на административной границе с регионом. По его словам, там невозможно проехать. Президент поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину исправить ситуацию.