Путин поздравил работников и ветеранов Росатома с 15-летием госкорпорации

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Росатома с 15-летием госкорпорации. Торжественное послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил вклад атомной отрасли в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны.

За минувшее время отечественная атомная отрасль прошла большой путь: была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом компетенций в области атомной энергетики — от добычи урана до сооружения и эксплуатации АЭС. Существенно выросли показатели в выработке электроэнергии, построены новые энергоблоки, в том числе за рубежом, — говорится в послании.

Путин также подчеркнул, что «атомная отрасль вносит поистине уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности» России. Росатом неизменно уделяет приоритетное внимание реализации масштабных программ в разных сферах, многое делается для хозяйственного освоения арктических территорий, развития Северного морского пути. Глава государства выразил уверенность в дальнейшей продуктивной и добросовестной работе госкорпорации на благо страны, пожелал ей осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

1 декабря 2007 года президент РФ подписал закон «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласно которому федеральное агентство по атомной энергии упразднялось, а его полномочия и активы передавались ГК «Росатом».