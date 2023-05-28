Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства поблагодарил их за службу, а также особо отметил пограничников, принимающих участие в спецоперации.

Пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов и, если на нашу землю нападал враг, первыми отражали натиск, решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года, — сказал глава государства.