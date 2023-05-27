Погранслужба ФСБ подсчитала число обстрелов территории России с начала СВО Глава Погранслужбы ФСБ: с начала СВО российская территория обстреливалась более двух тысяч раз

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С началом спецоперации на российско-украинском участке госграницы обострились угрозы военного характера, общее количество обстрелов российской территории превысило две тысячи случаев, рассказал ТАСС руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов. Он отметил, что в связи с этим были приняты дополнительные меры по укреплению пограничной безопасности.

Увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в российском приграничье, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (барражирующих боеприпасов и других). С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше двух тысяч таких случаев, — сказал Кулишов.

По словам генерала, в этих условиях были приняты меры по наращиванию оперативного, боевого и технического потенциалов пограничных органов и инженерно-техническому прикрытию границы. Наряду с этим активизирована работа по пресечению контрабанды в страну оружия, боеприпасов, военного имущества и наркотиков. Кроме того, усилен контрразведывательный режим в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму.

За прошлый год пограничники выявили более 1,5 тысяч лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В декабре 2022-го они пресекли две попытки диверсантов проникнуть в Россию.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за стуки обстреляли регион около 200 раз. По его словам, в одном лишь селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета со стороны Украины. Кроме этого, под обстрел попали сам город Грайворон и село Глотово.