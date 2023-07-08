Путин поздравил Певцова с круглой датой Путин поздравил Певцова с 60-летием и похвалил за гражданскую позицию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов

Президент России Владимир Путин поздравил депутата Госдумы, народного артиста России Дмитрия Певцова с его 60-летием. В телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля, российский лидер похвалил актера за незаурядный талант и гражданскую позицию и пожелал ему здоровья и творческих успехов.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем. Благодаря таланту, незаурядному актерскому мастерству и искренней увлеченности любимым делом Вы добились большого профессионального, творческого успеха. <...> И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, востребованная работа на общественном, педагогическом поприще. Желаю вам здоровья, вдохновения и воплощения в жизнь намеченных планов, — говорится в послании Путина.

Ранее Певцов в интервью NEWS.ru призвал россиян прекратить критиковать власти РФ. Парламентарий объяснил, почему он не волновался 24 июня, когда части ЧВК «Вагнер» заявили о наступлении на Москву, и не сомневался в оперативном разрешении конфликта. Актер заявил, что он «на 200%» доверяет Путину, пообещавшему разрешить вопрос в максимально короткие сроки.