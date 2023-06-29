Певцов призвал прекратить критиковать Путина из-за решения по ЧВК «Вагнер» Депутат ГД Певцов призвал перестать требовать наказания для ЧВК «Вагнер» и критиковать Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Депутат ГД и народный артист России Дмитрий Певцов в интервью NEWS.ru призвал россиян прекратить критиковать власти РФ. Парламентарий объяснил, почему он не волновался 24 июня, когда части ЧВК «Вагнер» заявили о наступлении на Москву, и не сомневался в оперативном разрешении конфликта. Актер заявил, что он «на 200%» доверяет президенту России Владимиру Путину, пообещавшему разрешить вопрос в максимально короткие сроки.

Я на 200 % доверяю президенту. И у меня не было вообще никаких сомнений в том, что эта ситуация разрешится. И собственно говоря, президент сказал, что в любом случае мятеж был бы подавлен. Вопрос только один — какой ценой, — отметил артист и парламентарий.

Певцов призвал жителей России перестать критиковать ФСБ и российского президента за прекращение уголовного дела против ЧВК «Вагнер» по факту гибели летчиков. Поскольку «очень много информации, которую мы сейчас не знаем» и навряд ли узнаем: она может быть скрыта «еще лет 50».

Певцов напомнил, что «тех, кто ругает власть, хватает». Это люди, которые покинули Россию после начала СВО, выехав за границу и теперь «там как клопы воняют», критикуя Россию и президента Владимира Путина. Законотворец считает, что нам — живущим в России — не следует им уподобляться.

Тем, кто кричит или рассуждает, о том, как его (Евгения Пригожина — NEWS.ru) надо было наказать, хочется сказать, ребята, не ваше это дело. Каждый должен на своем месте делать то, что он должен делать, — призвал актер и депутат.

Он резюмировал, что нужно объединиться и вместе работать на победу в СВО, а не ругаться между собой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перестать требовать наказать ЧВК «Вагнер». Он добавил, что призыв относится и к жителям республики, и к российским «ура-патриoтам».

Певец Филипп Киркоров до этого заявил, что сегодня гражданам России следует сплотиться вокруг страны и президента Владимира Путина. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артист выразил радость от того, что попытка мятежа в России была подавлена бескровно. Он поблагодарил Путина и Лукашенко за спокойствие в принятии решений.