Власти Ивановской области сообщили, что 24 июня, в ходе попытки мятежа, при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории региона. Губернатор Станислав Воскресенский поручил оказать помощь их семьям.

При исполнении воинского долга 24 июня погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям, — говорится в сообщении.