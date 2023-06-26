«Нас не сломить»: Киркоров призвал сплотиться вокруг Путина Киркоров призвал сплотиться вокруг Путина на фоне попытки мятежа в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров заявил, что сегодня гражданам России следует сплотиться вокруг страны и президента Владимира Путина. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артист выразил радость от того, что попытка мятежа в России была подавлена бескровно. Он поблагодарил Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко за спокойствие в принятии решений.

Какое же это счастье начинать неделю в любимом городе с солнечного утра и чистого неба. <...> Анархия и мятеж — это не панацея. Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента выступить единым целым! <...> И самое главное, на Западе поймут — нас не сломить с нашего пути, — написал Киркоров.

По его мнению, только когда в тылу будет спокойно, российские военные смогут заниматься обеспечением безопасности граждан на фронте. Артист отметил, что в России проживают люди с разными взглядами и религиями, однако всех объединяет родина, история, язык и президент.

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.