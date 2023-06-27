Лукашенко посоветовал не призывать к наказаниям участников попытки мятежа Лукашенко предостерег от требований «ловить, мочить, сажать» бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону, боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после неудавшейся попытки мятежа в России призвал перестать требовать наказать ЧВК «Вагнер». Он добавил, что его призыв относится и к жителям республики, и к российским ура-патриoтам, передает БелТА.

Я увидел эту тенденцию <...>, начали выть и кричать, осуждать [президента России Владимира] Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать. Вот это то, от чего я хотел бы предостеречь и нас, и российское общество. <...> Слушайте, ну есть кого мочить, особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно, — заявил Лукашенко.

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по cогласованию с президентом России Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-cлужба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по росcийской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бoйцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.