Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин поздравил своего коллегу из Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости республики, сообщается на сайте Кремля. Путин отметил, что 30 лет назад абхазский народ отстоял право на свободную жизнь.

Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам ‒ мира и процветания, — указано в сообщении.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что вступление республики в Союзное государство России и Белоруссии возможно, однако для этого необходимо установить более тесное сотрудничество с Минском. Он отметил, что белорусские власти заинтересованы в установлении контактов с Сухумом по экономической линии, и это взаимно.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована в том случае, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по уставу ООН. Но, по его словам, идея присоединения к России «по-прежнему популярна в Абхазии и Южной Осетии» и вполне может быть реализована, «если на то возникнут веские причины».