В Абхазии назвали условие для вступления в Союзное государство СБ Абхазии: для участия в Союзном государстве нужно сотрудничать с Белоруссией

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Вступление Абхазии в Союзное государство России и Белоруссии возможно, однако для этого необходимо установить более тесное сотрудничество с Минском, заявил в беседе с РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. Он отметил, что белорусские власти заинтересованы в установлении контактов с Сухумом по экономической линии, и это взаимно.

Для того чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии, — сказал секретарь абхазского Совбеза.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована в том случае, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по уставу ООН. Но, по его словам, идея присоединения к России «по-прежнему популярна в Абхазии и Южной Осетии» и вполне может быть реализована, «если на то возникнут веские причины».

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в свою очередь считает, что Москве на данном историческом этапе было бы выгоднее присоединить Южную Осетию и Абхазию к Союзному государству России и Белоруссии. По его словам, основным препятствием для этого выступает позиция Минска, который не признает суверенитет отделившихся от Грузии республик.