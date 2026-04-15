Путин потребовал сохранять устойчивость бюджета при колебаниях рынка

Власти должны выдерживать курс на устойчивость государственных финансов и сбалансированность бюджета, в том числе в условиях резких колебаний на внешних рынках, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он также добавил, что правительство уже подготовило соответствующие меры.

Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем, видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры. Сегодня мы их обсудим, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что правительству России поручено подготовить дополнительные меры по ускорению восстановления экономического роста. В ходе совещания он также указал на необходимость усиления поддержки предпринимательских инициатив и совершенствования структуры занятости.

Президент России на том же совещании отметил, что уровень безработицы в стране сохраняется на низких значениях. По его словам, показатель составляет 2,1%, несмотря на «общую экономическую динамику».