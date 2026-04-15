«Россия нам не враг»: Путин «пожал» руку Солдатику в сериале «Пацаны» Путина показали в американском сериале «Пацаны»

В пятом сезоне американского супергеройского сериала The Boys («Пацаны») показали президента России Владимира Путина. Персонаж по прозвищу Солдатик пожимает руку российскому лидеру. Один из героев произносит фразу: «Россия нам не враг».

Увидеть президента можно на 3-й минуте 50-й секунде третьей серии. Кроме того, в сериале упоминается газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил благодарность создателям сериала «10 историй о любви и смерти» за проделанную работу. Это произошло во время телефонного разговора с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который выступил продюсером проекта.

До этого актер Рэйф Файнс, известный по роли Волан-де-Морта в кинофраншизе о Гарри Поттере, заявил, что не планирует возвращаться к образу Темного лорда в новом сериале HBO. Он отметил, что несколько лет назад допускал возможность повторного исполнения этой роли, однако теперь считает, что подходящий момент уже упущен.