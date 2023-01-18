Путин потребовал ликвидировать очереди в детсадах до 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей» заявил о необходимости ликвидировать очереди в детские сады, передает ТАСС. По его словам, к 2024 году регионам необходимо 100% желающих местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Думаю, что в этом году, — в следующем точно, желательно в этом, — по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения, — сказал Путин.

По словам главы государства, в настоящее время в России насчитывается 64 региона, где на 100% удовлетворены такие потребности.

В июле 2022 года глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что очередь на запись в детские сады и другие учреждения дошкольного образования практически устранена. Он уточнил, что в течение последних трех лет в России построили более тысячи детсадов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение ближайших трех лет на территории столицы власти планируют построить более 230 социальных объектов. Глава города отметил, что речь идет о детских садах, школах, больничных корпусах, спортивных комплексах и не только. Эти объекты на протяжении многих поколений будут служить жителям Москвы, уверен градоначальник.