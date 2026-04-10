10 апреля 2026 в 14:24

Путин поручил помочь Дагестану и Чечне после удара стихии

Куренков: помощь Чечне и Дагестану в связи с ситуацией с паводками будет оказана

Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сопереживает жителям Чечни и Дагестана, пострадавшим от разгула стихии, и распорядился оказать им всю необходимую помощь, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков. Министр рассказал, что ему как раз звонил глава государства, передает ТАСС.

Мне сейчас звонил президент <…> Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет, что мы ее обязательно окажем и наладим хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились, — сказал Куренков.

Глава МЧС вместе с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым побывали на строительной площадке в Гудермесе, где возводятся новые дома для семей, лишившихся крова в результате стихийного бедствия. Строительные работы ведутся по поручению Кадырова.

Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

