Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поставил перед кабмином задачу до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный на период до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству РФ обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года, — говорится в документе.

Согласно поручению президента, проект должен предусматривать мероприятия по сбору данных с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачи данных и развитию систем связи нового поколения, созданию инфраструктуры с использованием отечественного оборудования, технологий и ПО, в том числе облачных платформ, центров обработки и вычислительных мощностей.

Кроме того, правительству предстоит утвердить меры по обеспечению безопасности данных, совершенствованию стандартов и протоколов, разработке алгоритмов и созданию российских хранилищ кода, платформ и сервисом, необходимых для совместной работы с иностранными программистами.

Предоставить президенту доклад поручено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Путин предложил подготовить нацпроект в июле 2023 года. Глава государства отметил, что принципиально важно системно рассмотреть новый технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Российский лидер отметил, что именно в такой логике будет построен проект по развитию беспилотных авиасистем.