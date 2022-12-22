Путин пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым Путин в рамках акции «Елка желаний» пообещал мальчику поездку в Крым и визит в дом Деда Мороза

Президент России Владимир Путин в рамках благотворительной акции «Елка желаний» пообещал исполнить два желания 8-летнего мальчика из Запорожской области — побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Во время посещения Манежа, где проходила акция, Путин подошел к установленной внутри ели, на которой висели открытки с пожеланиями, и выбрал три из них. Автором одной из открыток оказался мальчик из Запорожской области Александр Титоренко.

Мальчик написал, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Российский лидер сначала удивился, поскольку резиденция Деда Мороза находится не на полуострове, но организаторы пояснили, что это два разных желания в одном.