Путин обсудил с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних заявлений, подписанных Москвой, Ереваном и Баку в 2020, 2021 и 2022 годах, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе телефонного разговора стороны также рассмотрели планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.

Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе, — сообщили в Кремле.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал идею обсуждения сложившейся на Южном Кавказе ситуации между Арменией, Грузией и Азербайджаном и призвал искоренять риторику вражды в регионе. Он подчеркнул, что для этого политикам и гражданам необходимо начать с «простых, но важных вещей» и перестать оскорблять друг друга на официальном и повседневном уровнях.

До этого директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил, что второе заседание платформы «3+3» по Южному Кавказу может состояться уже в ближайшие месяцы. По его словам, сейчас ведется проработка организационных моментов мероприятия. Гончар считает, что ко второй встрече может также присоединиться Грузия, которая отказалась от участия в первом заседании.