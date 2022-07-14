Путин подписал закон, позволяющий приостанавливать работу СМИ за фейки

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь генпрокурор РФ и его заместители смогут принимать внесудебное решение о запрете деятельности иностранных медиа в РФ, а также приостанавливать лицензию российских СМИ за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев, а при повторном нарушении — до полугода.

В случае повторного распространения недостоверной информации регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требования генпрокурора. Лицензию по решению Роскомнадзора можно восстановить досрочно, если недостоверные сообщения будут удалены. Иностранный журналист может лишиться аккредитации при проявлении недружественных действий и введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.

Также журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию «использования российской армии для защиты РФ и ее граждан», «выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции или органам госвласти», а также «содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан».

Ранее «Известия» сообщили о том, что украинские спецслужбы начали распространять фейки против российских журналистов. Объектом одного из таких фейков стала съемочная группа военкора «Известий» Валентина Трушнина, которую обвинили в рассекречивании позиций российской армии и гибели военнослужащих. В Сети появилось заявление от имени солдатских матерей, сообщивших, что после репортажа Трушнина российские позиции якобы были обстреляны со стороны ВСУ, в результате чего якобы погибли пятеро военнослужащих из Астрахани, еще трое пострадали. Однако военные из России вообще не участвовали в тот день в боевых действиях, а сам документ носит признаки фальсификации.