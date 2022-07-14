Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян, закон опубликован на официальном портале правовой информации. По новому закону, в случае утечки данных, операторы обработки данных должны уведомлять об этом власти в течение суток. Отмечается, что биометрические данные россиян могут теперь передаваться в Единую биометрическую систему (ЕБС) без получения их на это согласия, но с обязательным уведомлением.

По новому закону также запрещается передавать третьим лицам персональные данные из Единого реестра недвижимости (ЕГРН) без согласия того, чьи эти данные. Также передача данных россиян за границу может быть запрещена для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и прав граждан.

1 марта сервис доставки «Яндекс.Еда» сообщил об утечке номеров телефонов клиентов и информации о заказах, причиной назвали недобросовестные действия сотрудника сервиса. В конце месяца в соцсетях появилась ссылка на сайт с размещёнными личными данными пользователей и всей информацией об адресах доставки и суммах платежей. После этого в апреле клиенты сервиса подали коллективный иск: они потребовали компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей каждому пострадавшему.