Путин подписал закон о наказании за незаконный экспорт оружия иностранцам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий наказание до 12 лет колонии за незаконный экспорт или передачу иностранцам военных товаров, технологий или вооружений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей, если вооружения экспортировались или были незаконно переданы за рубеж группой лиц по предварительному сговору.

Деяния <...>, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — говорится в документе.

Госдума приняла соответствующий закон 14 марта. Под его действие подпадают товары и технологии, вооружения, техника и услуги, в отношении которых действует экспортный контроль. Также вводятся повышенные меры ответственности за контрабанду и экспорт оружия массового поражения, а также средств его доставки.

Ранее Путин подписал закон об уменьшении срока давности по ряду экономических преступлений, а также закон, позволяющий совершать покупки в иностранных интернет-магазинах на сумму до 15 тысяч рублей без идентификации личности.