Путин разрешил прекращать дела за уклонение от налогов при уплате штрафов Путин подписал закон о прекращении дел за уклонение от налогов при уплате штрафов

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уменьшает срок давности по ряду экономических статей, а также позволяет прекращать дела по уклонению от уплаты налогов при уплате штрафов и недоимок. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Руководитель следственного органа, следователь выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии данных, подтверждающих информацию об уплате сумм недоимки и соответствующих пеней, суммы штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, — говорится в документе.

Госдума приняла закон о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов 14 марта. В нижней палате парламента заявили, что изменения направлены на либерализацию уголовной ответственности по ряду соответствующих преступлений. В тот же день ГД приняла закон о сокращении срока давности по некоторым экономическим статьям. Поправки были подготовлены в рамках исполнения поручений президента, в целях снижения негативных последствий для российской экономики.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что надзорное ведомство проведет ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, расследование которых длится больше года. Краснов поручил представить доклады по итогам работы не позднее 1 мая.