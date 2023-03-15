Генпрокуратура проведет ревизию затянувшихся уголовных дел

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Генпрокуратура России проведет ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям, расследование которых длится свыше года, передает РИА Новости. Глава ведомства Игорь Краснов потребовал от подчиненных представить доклады по итогам мероприятия к 1 мая.

Вам необходимо в кратчайший срок завершить полную ревизию таких уголовных дел, производство по которым ведется свыше года. Средствами надзора обеспечьте принятие по ним законных окончательных решений. <...> В целом о проделанной в этом направлении работе представьте доклады до 1 мая, — цитирует генпрокурора агентство.

Он отметил, что на фоне сокращения проверок бизнеса увеличились случаи вмешательства полиции в предпринимательскую деятельность. Под видом рассмотрения обращений и оперативно-розыскных мероприятий проводятся рейд, которые заканчиваются возбуждением уголовных дел по экономическим составам. Такие дела нередко расследуются годами и при этом у них нет никаких судебных перспектив.

Краснов призвал подчиненных обеспечить принятие по таким делам законных решений. В случае отказов и волокиты они должны немедленно поставить об этом в известность Генпрокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Автором проекта выступило правительство России. Там пояснили, что его цель состоит в снижении негативных последствий для отечественной экономики.