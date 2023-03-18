Путин разрешил закупаться в онлайн-магазинах за рубежом без идентификации Путин подписал закон о покупках в иностранных интернет-магазинах без идентификации

Фото: shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам совершать покупки в иностранных интернет-магазинах на сумму до 15 тысяч рублей без идентификации личности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее это правило распространялось только на онлайн-магазины, зарегистрированные в России.

Идентификация клиента <...> не проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, — говорится в документе.

Полная идентификация предполагает личную явку в отделение банка, упрощенная идентификация требует предоставления паспортных данных и их подтверждения. Теперь для онлайн-покупок в зарубежных магазинах на сумму до 15 тысяч рублей не потребуется ни полная, ни упрощенная идентификация.

Ранее Путин подписал закон, смягчающий сроки давности по ряду экономических статей и предусматривающий возможность закрытия дела об уклонении от уплаты налогов в случае погашения штрафов.