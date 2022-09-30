Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракты на военную службу. Соответствующий указ, вступающий в силу сегодня, опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, для получения гражданства иностранцам необходимо минимум полгода участвовать в боевых действиях или получить увечье или травму, не позволяющую продолжить службу.

С заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке <...> вправе обратиться: а) иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года и принимающие (принимавшие) участие не менее шести месяцев в боевых действиях в их составе либо принимавшие участие в них менее шести месяцев и получившие при этом увечье (ранение, травму, контузию), в результате которого они подлежат увольнению (уволены) с военной службы по состоянию здоровья, — говорится в документе.