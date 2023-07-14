Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям погибших тыловиков

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям участников создания фортификационных рубежей будут выплачивать по 5 млн рублей в случае их гибели. Соответствующий документ был опубликован на официальном правовом портале. Речь идет не только о военнослужащих, но и всех сотрудниках муниципальных и региональных институций, которые обеспечивают работу укрепительных рубежей и позиций.

Предоставить лицам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, государственным гражданским служащим, ... работникам организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, работникам иных организаций и лицам, ... выполняющим работы, связанные c фортификационным оборудованием рубежей и позиций, на территориях субъектов Российской Федерации ..., а также членам их семей следующие дополнительные социальные гарантии, — говорится в тексте указа.

При ранении таким гражданам будут выплачивать по 3 млн рублей. Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. Будут учитываться ситуация гибели и ранений или получения увечий в ситуациях взрывов, обстрелов, разрушений криминогенного характера.