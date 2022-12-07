Путин заявил, что члены СПЧ разоблачают преступления нацистского режима

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека обратил внимание на важность работы СПЧ по защите прав жителей Донбасса. Глава государства отметил, что члены СПЧ разоблачают преступления нацистского режима.

Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима, который утвердился в соседней стране. Ведь права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет, как мы многократно это подчеркивали, полностью игнорировались мировым сообществом — так называемым мировым сообществом, — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военкоры вошли в состав Совета по правам человека при президенте России, потому что стали защитниками прав тех, кто принимает участие в СВО. Он назвал военных журналистов героическими людьми.

Путин ранее подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека, исключив из него 10 человек и добавив 10 новых. В число новых членов СПЧ вошел секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.