У Путина впервые за последние пять лет проверили паспорт Песков: Путин первым подал документы в ЦИК для участия в выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили, что глава государства прибыл к зданию Центризбиркома.

Да. Сдал [документы], — подтвердил Песков.

Кадры президента РФ опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Действующий глава государства предъявил паспорт и подписал все необходимые документы. Отмечается, что Путин стал первым, кто подает документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента.

Ранее Песков заявил, что избирательный штаб Путина перед выборами 2024 года сформируют своевременно. Накануне группа избирателей собралась в московском концертном зале «Зарядье» и единогласно поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах. Таким образом, предвыборная кампания российского лидера официально стартовала.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что партия «Единая Россия» сделает все, чтобы Путин одержал безоговорочную победу на предстоящих выборах главы государства. Он выразил уверенность, что решение о его поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено всеми членами фракции.