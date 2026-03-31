Путин планирует встретиться с переизбранной главой ЦИК

Президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен провести встречу с Эллой Памфиловой, вновь избранной председателем Центральной избирательной комиссии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, соответствующие планы у российского лидера уже есть.

Да, планирует, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Памфилова вошла в историю как первый руководитель ЦИК России, которому удалось занять этот пост в третий раз.

Элла Памфилова была официально переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на третий пятилетний срок, трансляция велась на сайте ЦИК. Решение о продлении ее полномочий приняли члены комиссии после голосования.

Отмечается, что кандидатуру Памфиловой утвердили единогласно все 15 членов комиссии. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. До этого пост председателя Центризбиркома занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров — по два срока каждый.