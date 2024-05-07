Правительство России отправили в отставку: кто ушел — в лицах

Фото: Правительство РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин

Согласно законодательству РФ, 7 мая, после инаугурации президента страны Владимира Путина, правительство в полном составе подало в отставку. Это касается в том числе ключевых фигур центрального аппарата. Список включает в себя председателя кабмина Михаила Мишустина, первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, замглавы кабмина и руководителя аппарата Дмитрия Григоренко, зампредседателя правительства Викторию Абрамченко, Татьяну Голикову, Александра Новака, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

Кроме того, свои посты покинули члены правительства, отвечающие за экономическую деятельность и отрасли реальной экономики. Среди них зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, а также министр финансов Антон Силуанов. В отставку также подали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, руководитель Министерства транспорта Виталий Савельев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Произошла отставка членов правительства, курирующих силовой, социальный и другие блоки. Со своих постов ушли зампредседателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, а также министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Также в отставку подали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, глава Минспорта Олег Матицын, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководитель Минюста Константин Чуйченко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев и министр обороны Сергей Шойгу.

По поручению главы государства все министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Кто из членов кабмина ушел в отставку — в фотогалерее NEWS.ru.