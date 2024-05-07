Согласно законодательству РФ, 7 мая, после инаугурации президента страны Владимира Путина, правительство в полном составе подало в отставку. Это касается в том числе ключевых фигур центрального аппарата. Список включает в себя председателя кабмина Михаила Мишустина, первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова, замглавы кабмина и руководителя аппарата Дмитрия Григоренко, зампредседателя правительства Викторию Абрамченко, Татьяну Голикову, Александра Новака, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.
Кроме того, свои посты покинули члены правительства, отвечающие за экономическую деятельность и отрасли реальной экономики. Среди них зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, а также министр финансов Антон Силуанов. В отставку также подали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, руководитель Министерства транспорта Виталий Савельев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Произошла отставка членов правительства, курирующих силовой, социальный и другие блоки. Со своих постов ушли зампредседателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, а также министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Также в отставку подали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, глава Минспорта Олег Матицын, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководитель Минюста Константин Чуйченко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев и министр обороны Сергей Шойгу.
По поручению главы государства все министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
Кто из членов кабмина ушел в отставку — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко
Фото: Правительство РФ
Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко
Фото: Правительство РФ
Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Александр Новак
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Александр Новак
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Алексей Оверчук
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Алексей Оверчук
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр просвещения Сергей Кравцов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр просвещения Сергей Кравцов
Фото: Совет Федерации
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков
Фото: Совет Федерации
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков