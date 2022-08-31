Путин оценил ситуацию с лесными пожарами в регионах Путин заявил, что ситуация с лесными пожарами в регионах нормализуется

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Ситуация с лесными пожарами в регионах России движется в позитивном направлении, заявил в ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин. Тем не менее на этом фоне возникают новые вопросы, требующие повышенного внимания, передает РИА Новости.

Хотел бы поговорить о вопросах текущего характера, ну и начать хочу с вопросов борьбы с пожарами в регионах страны. <...> Ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе. Но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания, — сказал Путин.

Он отметил, что по его поручению руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко съездил в Рязанскую область и проинспектировал обстановку на месте. Именно с его слов президент страны и сделал вывод о нормализации ситуации.

Ранее врио главы Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе остается непотушенным один очаг лесных пожаров, там работают более 120 человек и свыше 20 единиц техники. Он добавил, что режим ЧС в регионе сохраняется, и попросил жителей региона воздержаться от походов в лес. Кроме того, по его словам, по итогам ситуации с лесными пожарами будут сделаны очень серьезные выводы.

Ранее стало известно, что в России будет создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Комиссию возглавит Дмитрий Григоренко.