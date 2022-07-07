Путин оценил работу Госдумы после начала спецоперации Путин отметил согласованную работу Госдуму после 24 февраля 2022 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

После начала специальной военной операции России на Украине Госдума работала быстро, решительно и согласованно, заявил на встрече с лидерами думских фракций президент России Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

Когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро, — сказал глава государства.

Он поблагодарил руководителей фракций за работу в подобных условиях.

Ранее Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что все задачи специальной операции на Украине будут решены. По его словам, сейчас перед военными РФ и Донбасса стоит одна важнейшая цель — защитить своих людей, отстоять право России на свободное и безопасное развитие.

Глава государства добавил, что Россия сама принимает решения, сама опирается на собственные традиции и культуру и не следует правилам, которые ей пытаются навязать извне.