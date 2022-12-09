Путин объяснил свои слова о длительном процессе СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Говоря о том, что военная операция — длительный процесс, имелось в виду ее урегулирование, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, с самой военной операцией проблем нет, и она идет своим чередом.

Длительность процесса специальной военной операции — я говорил про длительность процесса урегулирования. Никаких вопросов и проблем там нет. Минобороны России ведет себя прозрачно — все отражается в сводках, — сказал Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военная операция России на Украине может закончиться даже завтра при желании и политической воле украинского президента Владимира Зеленского. Он добавил, что на эту тему можно рассуждать «до посинения».

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что специальная военная операция на Украине должна завершиться после взятия под контроль ВС РФ Одессы и Киева. По его мнению, это могло бы стать «очень символичным актом».

В ноябре в статье для 19fortyfive обозреватель Дэниел Дэвис заявил, что единственный возможный способ решения конфликта на Украине, столь непопулярный среди западных политиков, — это переговоры. Однако ситуация на поле боя, по его мнению, свидетельствует о том, что конца украинскому кризису «не видно».