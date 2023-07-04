Путин объяснил реакцию россиян на попытку мятежа ЧВК «Вагнер» Путин: россияне единым фронтом выступили против попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Россияне единым фронтом выступили против попытки мятежа ЧВК «Вагнер», заявил президент страны Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, которые приводит ТАСС, общество продемонстрировало сплоченность и высокую ответственность за судьбу России.

В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, — сказал Путин.

Президент также поблагодарил страны ШОС за поддержку РФ во время попытки мятежа.

Ранее стало известно, что уровень поддержки бизнесмена Евгения Пригожина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» упал почти вдвое. Если раньше деятельность бизнесмена, связанную с СВО, положительно оценивали 55% опрошенных, то сейчас — 29%. При этом доля недовольных Пригожиным выросла с 14% до 39%. Ранее популярность бизнесмена постоянно росла из-за успехов бойцов «Вагнера» в ходе спецоперации на Украине.