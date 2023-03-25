Путин объяснил, чем пенсионная реформа во Франции отличается от российской Путин: пенсионная реформа в России отличается от французской сохранением льготных режимов

Пенсионная реформа в России отличается от французской, в числе прочего, сохранением льготного режима и десятилетним переходным периодом. Во Франции переход на новую систему должен завершиться уже к 2030 году. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Как я вижу, в чем заключается разница между тем, что во Франции и у нас. Во-первых, у нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. <...> Второе: у нас длительный переходный период в 10 лет, а это существенным образом снижает нагрузку на граждан. Ну и я думаю, самое главное заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет, — сообщил глава российского государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции Эммануэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся с сентября 1961 года.

Забастовки и протесты во Франции из-за реформы не утихают с января текущего года. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн.

В этой связи французские оппозиционные депутаты и политики от группы LIOT выдвинули вотум недоверия правительству страны и лично премьер-министру. Всего документ подписал 91 избранный депутат. Для принятия вотума необходимо почти втрое больше (287 голосов).