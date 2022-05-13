Путин обсудил с Совбезом операцию на Украине и вступление двух стран в НАТО

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход спецоперации на Украине, вопрос присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, а также ряд других тем, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, затрагивались также вопросы относительно саммита ОДКБ, который должен начаться 16 мая.

Министр обороны [Сергей] Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции. Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России, — сказал представитель Кремля.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

В этой связи зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО и последующего размещения сил Альянса на территории двух государств обе страны могут стать целями для Вооружённых сил РФ.