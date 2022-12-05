Путин наградил эвакуировавшего более 30 тысяч жителей ДНР волонтера

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин награждает Владимира Тараненко

Президент России Владимир Путин в рамках форума «Мы Вместе» наградил званием «Волонтер года» Владимира Тараненко, который эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Российский лидер подметил разницу между международным термином «волонтер» и отечественным «доброволец», обратив внимание на особый смысл, заложенный в русском слове, передают «Известия».

Слово волонтер — оно такое международное. А вот доброволец — это, по-моему, чисто наше, российское. В нем заложен огромный смысл. <...> Вот это суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое, — сказал Путин.

Путин также отметил, что в России более 21 млн волонтеров, что составляет около 15% населения. Глава государства отметил поддержку волонтерами участников спецоперации и их семей и назвал ее особо ценной.

Ранее волонтеры вывезли из зоны боевых действий в ЛНР гималайского медведя Грома. Местные жители опасались, что из-за артиллерийских обстрелов у животного случился инсульт. Косолапый был символом завода в Кременной, однако город оказался в непосредственной близости от зоны боевых действий. В мини-зоопарке предприятия от обстрелов и отсутствия правильного корма уже погибли овцы, козы и коровы.