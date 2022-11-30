Путин обозначил три главные задачи властей Путин: главные задачи властей состоят в сокращении неравенства и выходе на реальный рост доходов

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что главными задачами властей являются сокращение бедности, неравенства и выход на реальный рост доходов, передает РИА Новости. Он отметил, что по итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%, и призвал сохранять позитивную динамику.

За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть. Он 12,8%. Но это номинальный, а нам, как я сказал вначале, надо добиться реального роста. Повторю: важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции, — заявил президент.

Российский лидер добавил, что в стране важно, чтобы зарплаты в экономике росли в рамках всех ключевых отраслей.

Ранее Путин заявил о росте зарплат в России выше прогнозов. Во время совещания об исполнении указа 2012 года, который говорит о заработных платах отдельных категорий работников бюджетной сферы, глава страны подчеркнул, что в бюджетной сфере должна быть достигнута сопоставимая динамика. Он добавил, что власти страны не будут менять целевые ориентиры по уровню зарплат в бюджетной сфере.