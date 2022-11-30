Путин заявил о росте зарплат в России выше прогнозов

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Владимир Путин

Заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, заявил на совещании с правительством президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в бюджетной сфере должна быть достигнута сопоставимая динамика.

По статистике, в текущем году зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. Очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела, а также в какие сроки будет обеспечена доиндексация зарплат, — сказал Путин.

Он добавил, что власти страны не будут менять целевые ориентиры по уровню зарплат в бюджетной сфере. В то же время Путин отметил, что пока только 10 регионов РФ выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, однако даже они — не на 100%.

Кроме того, президент заявил о снижении уровня бедности в России. По словам Путина, этот показатель по итогам третьего квартала снизился до 10,5%. Он отметил, что хотя динамика небольшая, но ее необходимо сохранить.

При этом российский лидер подчеркнул, что люди определяют свое благосостояние не по статистике, а «по количеству денег в кармане».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2023 году зарплата бюджетников вырастет более чем на 8%. По его словам, такой показатель заложен в федеральном бюджете на 2023–2025 годы.