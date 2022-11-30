Названа категория россиян, у которых зарплата вырастет почти на 10% Силуанов: зарплаты бюджетников в 2023 году вырастут более чем на 8%

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В 2023 году зарплата бюджетников вырастет более чем на 8%, сообщил в кулуарах Совета Федерации глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, такой показатель заложен в федеральном бюджете на 2023–2025 годы, передает ТАСС.

Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%, — сказал Силуанов.

Он добавил, что в 2023 году вырастут на тысячу рублей пенсии.

Силуанов также ответил на вопрос о денежном довольствии военнослужащих. По словам главы Минфина, «все идет в рамках решений, которые были приняты». Министр отметил, что более опережающими темпами растут денежные содержания сотрудников правоохранительных органов, а военнослужащих — в соответствии с динамикой роста инфляции.

В конце сентября Минтруд сообщил, что страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют на 4,8% с 1 января. Предполагается, что средний размер пенсии увеличится до 21 864 рублей.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что с 1 января 2023 года ожидать повышения заработной платы могут те россияне, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда.