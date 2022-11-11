Названы категории россиян, которым с 1 января повысят зарплату Эксперт Иванова-Швец: с 1 января могут повысить зарплату тем, чей доход зависит от МРОТ

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С 1 января 2023 года ожидать повышения заработной платы могут те россияне, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это случится в связи с тем, что с нового года вырастет нижний порог вознаграждения за работу. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, в частности, с индексация заработной платы ожидается у работников, получающих выплаты на уровне МРОТ и в зависимости от МРОТ, а также у представителей государственной сферы.

При этом в коммечрческом секторе, по словам Ивановой-Швец, работодатель сам принимает решение об индексации. Ежегодно зарплата может повышаться ежегодно в нефтегазовой и банковской сфере, а также в металлургии, либо это происходит в соответствии с финансовыми результатами компаний, но обычно подобное происходит после публикации годовой отчетности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Доклад необходимо представить до 15 января 2023 года. Ответственным за его исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета. Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024-м средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.