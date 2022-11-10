Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, доклад необходимо представить до 15 января 2023 года.

Правительству Российской Федерации <...> представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения, — говорится в поручении.

Ответственным за его исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета. Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024-м средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.

Также Владимир Путин подписал указ об индексации заработных плат федеральных чиновников, дипломатов, судей, генерального прокурора и председателя Следственного комитета. Таким образом, зарплата повысилась и у самого Путина, и у Михаила Мишустина.