Путину и Мишустину повысят зарплаты Зарплаты федеральных госслужащих проиндексированы на 4%

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации заработных плат федеральных чиновников, дипломатов, судей, генерального прокурора и председателя Следственного комитета, документы опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, зарплата повысилась и у самого Путина, а также у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Зарплаты будут проиндексированы 1 октября 2022 года.

В соответствии с частью 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской федерации» постановляю повысить с 1 октября 2022 г. в 1,04 раза размеры месячных окладов..., — говорится в указе.

Накануне в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования сообщалось, что материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года. Согласно документу, он достигнет 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей на второго. На сегодня размер маткапитала на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго в случае, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка. Всего за двоих детей можно получить 693,1 тысячи рублей.