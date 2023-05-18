Путин дал прогноз по экспорту российского зерна Путин заявил, что Россия собирается экспортировать 55–60 миллионов тонн зерна

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Россия по итогам 2022–2023 сельхозгода собирается экспортировать 55–60 миллионов тонн зерна, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что страна является одним из крупнейших поставщиков аграрной продукции в мире, а также надежным и предсказуемым партнером. Глава государства отметил, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает положительную динамику.

Наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. И мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер. Именно так будем действовать и впредь. Ожидается, что по итогам 2022–2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55–60 миллионов тонн, — сказал Путин.

Президент напомнил, что собранный в России в прошлом году урожай зерна стал рекордными в новейшей истории страны, он составил 158 млн тонн.

В феврале заместитель министра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага объявила о прибытии из России 25 тысяч тонн пшеницы. Она подчеркнула, что Москва поставила зерно на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи. В официальной церемонии передачи гумпомощи принял участие посол России Андрей Гуськов.